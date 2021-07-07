Diken

Yaramazlara biraz batar!

O hesaptan enteresan bir profil daha: Çakarlı Maybach’ta polis ve vekil kartı

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çektiği görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabı yine enteresan bir profili paylaştı. Çakarlı Mercedes Maybach model araç kullanan kişinin polis kimliğine dikkat çekti.

‘AKP Çocukları’ adlı hesap Türkiye’nin gündemine oturan AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışanı Ayvatoğlu’nun bir aracın içinde çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ayvatoğlu uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alınmıştı. AKP, Ayvatoğlu’nun görevine son vererek partiden ihraç etmişti. Ayvatooğlu görüntülere yansıyan maddenin kokain değil pudra şekeri olduğunu iddia etmişti.


Aynı hesap nisan ayında da cumhurbaşkanı koruması olduğunu belirten paylaşımlar yapan bir hesabı incelemiş, şahsın 100’lük liraları saçtığı ve 50’lik avroları çantaya yerleştirdiği videoları da paylaşmıştı.

Hesabın bu kez gündeme getirdiği profil ise Bekir Eryılmaz isimli bir kişiye ait. Aracının önünde hem polis araç tanıtım kartı ve hem de milletvekili araç tanıtım kartının yer aldığı görüntüler paylaşıldı. Instagram hesabında Daimler çatısı altındaki en lüks araçlardan sayılan Mercedes Maybach arabasının üstünde çakarla gezerken görülen Eryılmaz hakkında arşiv taraması yapıldığında ‘Genç yaşta büyük başarı’, ‘Anadolu’dan Türkiye’ye bir başarı hikayesi’ gibi ‘haber‘ler çıkıyor.

Hakkında çıkan bir diğer haber de ‘AKP Çocukları’ adlı hesabının da dikkat çektiği AKP Hayat Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun Eryılmazlar Metal A.Ş. ziyareti. Şirketin Hatay’da bulunan tesislerinde AKP’li vekili, Eryılmazlar Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Eryılmaz karşılamış.

Hesap AKP’li milletvekili Türkoğlu’na “TBMM araç tanıtım kartı size mi ait” diye soruyor.

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