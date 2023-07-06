Akşam Postası / 6 Temmuz 2023

Erdoğan: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için talimat verdim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bakanlara ‘gerekli talimatları’ verdiğini söyledi.

Eleştiri tweet’ini basın grubuna atan CHP’li görevinden oldu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanını eleştiren tweet’ini partiyi izleyen gazetecilerin Whatsapp grubuna atan CHP’li İlayda Çağla Koçoğlu grup yönetilciliğinden çıkarıldı.

Tele 1’e yedi gün ekran karartma ve para cezası

Radyo Televizyon üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, yedi gün yayın durdurma ve iki kez yüzde 5 idari para cezası verdi. Bunların yanısıra kanala beş gün program durdurma cezası da verildi.

Türkiye AB’ye ilk iltica başvurularında üçüncülüğe ‘yükseldi’

Avrupa Birliği’ne (AB) en çok iltica başvurusu yapılan ülkeler listesinde Türkiye üçüncü sıraya kadar çıktı. 2022’de 58 bin vatandaş AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusunda bulundu.

Erdoğan afişine ‘bıyık çizdi’ diye tutuklanan çocuk tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına ‘bıyık çizdi’ diye tutuklanan 16 yaşındaki çocuk tahliye edildi.

Diken’in haberleştirdiği şap salgını Meclis gündeminde

Diken’in gündeme getirdiği Ardahan’dan başlayıp Türkiye’yi tehdit eden şap krizi Meclis gündeminde.

İsveç’te ilk: ‘PKK’ya finansman sağlamak’tan hapis cezası

İsveç’te ilk kez ‘PKK’ya finansman sağlamak’ suçlamasıyla bir kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme, davalının sınır dışı edilmesini de istedi.

İBB ekibine pitbullu, gaz bombalı saldırı; silahlı, bıçaklı tehdit

İstanbul’da bir kaçak bir yapıyı yıkmak isteyen zabıtalar silah ve bıçakla tehdit edildi. Saldırganlar gaz bombasıyla iki zabıta ekibini yaralarken saldıkları pitbull cinsi köpek bir polisi ısırdı.

Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanına bir itiraz da CHP’li Gökçen’den

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’u danışman olarak atamasını eleştirdi.

Saadet ve Gelecek grup kurmakta anlaştı

Saadet ve Gelecek partileri, Meclis’te grup kurmakta anlaştı. Ortak açıklamada ittifakın gerekçeleri de sıralandı.

Mavi tik, Instagram ve Facebook’ta da paralı

Meta, ‘paralı mavi tik’ uygulamasını Instagram ve Facebook’ta kullanıma sundu.