Diken’in haberleştirdiği şap salgını Meclis gündeminde

Diken’in gündeme getirdiği Ardahan’dan başlayıp Türkiye’yi tehdit eden şap krizi Meclis gündeminde.

Hastalıklı hayvanlarla aynı ortamda bulunan kurbanlıklar bayramdan önce İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlere gönderilmişti.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu soru önergesi verdi: “Mart 2023 itibarıyla Irak üzerinden ülkemize ulaşan Şap (SAT 2) salgını yeterince alınmayan önlemler nedeniyle sorun hızla yayılmış ve sorun iyice derinleşmiştir.”

Hastalığın görüldüğü köylerden Hasköy’ün muhtarı Musa Yılmaz başından beri yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ama yetkililerin ‘duyarsız’ kaldığını Diken’e anlatmıştı:

“İnsanlar ağlıyor hayvanlar can çekişiyor siz bayram derdindesiniz, tatil diyorsunuz. Nöbetçi olması lazım. Yayla festivalinde vali geldi, onunla da konuştuk dile getirdik. O da ilgileniyoruz yakından takip ediyoruz dedi ama aslında öyle değil.”

Ölen hayvanların bir kısmı da bölgedeki kasaplar tarafından 3-4 bin lira gibi fiyatlara satın alınmış. Et ürünlerinde ‘yeterli kontroller sağlanmadığı’ için kasaplar istedikleri gibi ölmüş şaplı hayvanları toplamış.

CHP’li vekilin soru önergesi şöyle:

1) Salgın hastalıkla mücadelede sınırlarımızda kaçak hayvan girişlerine karşı aldığınız önlemler nelerdir?

2) Köylümüz ve besicimize şap SAT 2 serotipi salgını sonucu oluşan zararlarını temin amaçlı ne gibi destekler verdiniz ya da vermeyi düşünüyorsunuz?

3) Hayvan hastalıklarına karşi teşhis ve tedavi amaçlı mobil laboratuvarları bölgeye göndermeyi düşünüyor musunuz?

4) Bakanlığınız tarafından 2023 bahar aylarında yapılan SAT 2 varyant içeren aşılar hastalığı neden önleyememiştir? SAT2 varyant içeren aşıların şap hastalığının artışına sebep olma ihtimali araştırılmış mıdır?

5) Bütün bu olumsuzluklar ışığında çiftçinin tarım kredi borçlarını makul bir süreye yaymayı ya da silmeyi düşünüyor musunuz?

6) Teşvik ve hibe konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?