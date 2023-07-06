Saadet ve Gelecek partileri, Meclis’te grup kurmakta anlaştı. Ortak açıklamada ittifakın gerekçeleri de sıralandı.

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14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı. Bu üç partinin grup kuracağı öne sürülse de DEVA Partisi uzak durmuştu: “Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır.”

Bugün yapılan açıklamaya göre 10’ar milletvekili bulunan Saadet ve Gelecek grup kurmakta anlaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Her parti milletvekili kendi kimliğini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup başkanı Gelecek Partisi’nden olacak” dedi.

Ortak açıklamada, Meclis çalışmalarının yanısıra 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de ‘seçim ittifakı’ dahil her türlü işbirliğine gidileceği vurgulandı.

İttifakın gerekçeleriyse şöyle sıralandı:

*Geniş toplum kesimlerinin önüne daha güçlü bir alternatif koyabilmek,

*Siyasi yelpazedeki dağınıklığı giderebilmek,

Muhalefetin TBMM’ndeki denetim gücünü artırabilmek,

*Genel seçimler sonrası oluşan alternatifsizlik duygusuna dayalı karamsar toplumsal psikolojiyi dağıtarak yeni bir umut ve vizyon dalgası oluşturmak,

*Yerel seçimlere hazırlıkları daha etkin şekilde yürütebilmek,

*İktidarın milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek sürdürdüğü otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlak başta olmak üzere ortak değerlerimizi siyasi hayatımıza egemen kılmak,

*Yanlış ekonomik politikaların yol açtığı yoksullaşma süreci ile büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan halkımızın gür sesi olmak,

*Temel hak ve özgürlükler bağlamında siyasi çıkarları değil insan onurunu ve adaleti yücelten bir siyasi iklimin oluşmasını sağlamak,

*İktidarın kutuplaştırmaya, sloganlara ve kaba hakaret diline dayalı siyaset yöntemine karşı ortak aidiyet bilincine, akla, vicdana ve siyasi nezakete dayalı bir siyaset yöntemine öncülük edebilmek.