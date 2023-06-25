DEVA Partisi, ortak grubu ‘sürdürülebilir’ bulmadı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle TBMM’de kurulacak ortak grupta ‘sürdürülebilir olmadığı‘ için yer almayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/DEVA

14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

Üç parti, Meclis’te yeni bir grup kurmak için görüşmeler yürütüyordu.

Bugün DEVA Partisi, ortak grupta yer almayacağını resmen açıkladı. Açıklama şöyle: ”Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır.”

Açıklamada DEVA Partisi’nin farklı seçenekleri görüşmeye hazır olduğu da bildirildi.