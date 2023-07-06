İsveç’te ilk: ‘PKK’ya finansman sağlamak’tan hapis cezası

İsveç’te ilk kez ‘PKK’ya finansman sağlamak’ suçlamasıyla bir kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme, davalının sınır dışı edilmesini de istedi.

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Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesiyle terörle mücadele için adımlar atma şartı koymuştu. Bu kapsamda İsveç’te ilk kez PKK’ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıkmıştı.

Reuters’ın haberine göre bugün görülen davada, söz konusu kişi hapis cezasına çarptırıldı. Stockholm Bölge Mahkemesi yargıcı Mans Wigen açıklamasında, “Bölge mahkemesi Türkiye kökenli bir Kürt’e, Stockholm’deki bir Kürt işadamına silah zoruyla PKK’ya para ödemesi için baskı yapmaya çalıştığı gerekçesiyle hapis cezası verdi” dedi.

Açıklamanın devamında “Şantaj girişiminin, PKK’nın Avrupa’da yürüttüğü kapsamlı bir bağış toplama faaliyeti çerçevesinde, yani gasp yoluyla gerçekleştiğini” savunan mahkeme, davalıya ‘gasp, silahlanma ve terörizmi finanse etme suçlarından dört yıl altı ay hapis cezası verdiğini’ açıkladı.

Söz konusu kararda davalının sınır dışı edilmesi istendi: ”Bu kişi İsveç’ten sınır dışı edilmeli ve zaman sınırı olmaksızın ülkeye dönmesi yasaklanmalıdır.”

Fidan Brüksel’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelecek hafta Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek için bugün Brüksel’deki toplantıya katılacak. Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu hakkında NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye’yi temsilen katılacak.