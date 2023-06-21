İsveç’te ilk kez ‘PKK’ya finansman sağlama’ davası açıldı

İsveç’te ilk kez PKK’ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı.

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Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesiyle terörle mücadele için adımlar atma şartı koymuştu.

Bu kapsamda İsveç’te PKK’ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi salı günü mahkemeye çıktı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre kırklı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için daha önce tutuklanmıştı.

Savcılık, şüphelinin amacının, Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu iddia ediyor. Savcılık söz konusu kişinin İsveç’teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını da savunuyor.

Alman ve Fransız istihbaratından kanıtlara da yer verilen iddianamede, şüphelinin PKK’nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği iddiaları da aktarıldı.

Sanık avukatı İlhan Aydın ise mahkemede müvekkilinin PKK ile bağlantılı kişilerle irtibat kurmuş olabileceğini ancak kendisinin bu örgütle bağlantısı bulunmadığını savundu.

İsveç’in NATO üyeliği

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Geçen sene haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye, iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmişti. İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Ankara’nın ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu.

Türkiye’nin isteği doğrultusunda ‘terörle mücadele yasası’nı değiştiren İsveç, üyelik için Türkiye’nin onayını bekliyor.