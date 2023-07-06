Zelenski Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

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Zelenski’nin, Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye geleceği duyuruldu. AA’nın haberine göre Zelenski’nin yarın yapacağı çalışma ziyareti kapsamında Erdoğan’la baş baş görüşeceğini, ayrıca iki ülke heyetleri arasında da görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerde, Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayan ve 17 Temmuz’da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının geleceğinin ele alınacağı kaydedildi.

Tahıl koridoru anlaşması geçen yaz Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye’nin arabuluculuğunda imzalanmış ve süresi şimdiye dek üç kez uzatılmıştı. Ancak Moskova yönetimi son olarak anlaşmanın sadece iki ay uzatılmasını kabul etmişti. Önceki gün ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, anlaşmanın uzatılması için bir sebep görülmediği vurgulanmıştı.