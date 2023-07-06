Türkiye AB’ye ilk iltica başvurularında üçüncülüğe ‘yükseldi’

Avrupa Birliği’ne (AB) en çok iltica başvurusu yapılan ülkeler listesinde Türkiye üçüncü sıraya kadar çıktı. 2022’de 58 bin vatandaş AB ülkelerine ilk kez iltica başvurusunda bulundu.

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AB İstatistik Ofisi Eurostat 2022’ye ilişkin ilk iltica başvuru verilerini açıkladı. Geçen yıl toplam 996 bin kişi AB’ye ilk kez iltica için başvurdu.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre 2022’de 2021’e göre AB’ye ilk iltica sayısı yüzde 64 arttı. Türkiye vatandaşlarından gelen başvurusu sayısı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 150 yükseldi. Türkiye 2021 listesinde beşinci sıradaydı.

İlk kez iltica için başvuranların ülkelerine bakıldığında ilk iki sırada açık ara Suriye (131 bin 970) ve Afganistan (113 bin 495) yer alıyor. 2022’de üçüncü sırada 58 bin başvuruyla Türkiye bulunuyor.