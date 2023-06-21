Altı ayda 26 bin Türk vatandaşı Avrupa’ya iltica başvurusu yaptı

Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşı, Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezüella ve Kolombiya’dan sonra beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’den Avrupa ülkelerine altı ayda 26 bin iltica başvurusu yapıldı. (AA)

Türkiye’den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve yüksek ret oranları ile ilgili tartışmalar sürüyor.

ANKA’nın bir AB yetkilisinden edindiği bilgiye göre; 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı.

Türkiye’den 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtildi, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu anımsatıldı.

İstatistiklere göre Türkiye; vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi Rusya ve Hindistan takip ediyor.

Türkiye’den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 15,37 olduğu kaydedilirken dünya ortalamasının yüzde 17,9 olduğu belirtildi. 2021 yılında yüzde 16,9 olan ret oranında, 2022’ye kıyasla yüzde 10 azalma söz konusu.

Çoklu giriş vizesi alan ülkeler arasında Türkiye’nin yüzde 78,1 ile birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde bu oranın yaklaşık yüzde 58 olduğu bilgisi edinildi. Sürecin uzun sürdüğü belirtilirken bunun nedeninin, ‘başvuruların yalnızca bir yıl içinde üç katına çıkması, hatalı başvurular ve benzeri sebepler’ olduğu kaydedildi.

2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa’ya iltica başvurusunda bulundu. 2023 yılında Türkiye’den AB’ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezuella ve Kolombiya’nın ardından beşinci sırada yer aldı.