NATO genel sekreteri: İsveç’in üyeliğinin gecikmesi PKK ve Putin’i memnun eder  

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsveç’in üyeliğinin gecikmesi PKK ve Putin’i memnun eder” dedi.

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Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO liderler zirvesinde Türkiye ve İsveç’in liderleriyle toplanacağını söyledi.

Amerkina’nın Sesi Türkçe’de yer alan habere göre “Önemli olan önümüzdeki hafta olumlu bir sonuç almamız. İsveç’in üyeliği tüm müttefiklerin güvenliği açısından çıkarına” diyen NATO genel sekreteri, sürecin en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Stoltenberg, İyi ilerleme sağladıklarını ifade ederek, “Önümüzdeki hafta zirvede olumlu bir kararın olması kesinlikle hala olası. Hepimiz İsveç’in NATO üyeliğinin en kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiği konusunda hemfikiriz” diye konuştu

Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette temel amacım zirveye kadar anlaşma sağlamak. Ama bunun garantisi yok. Sıkı çalışıyoruz. Hafta sonu da ilerleme sağlayacağımızdan eminim. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile görüşeceğim. İsveç’in NATO üyeliğinin tamamlanması konusunda olumlu bir karara varmak üzere ortak zeminde buluşmayı umuyorum. İsveç’in üyeliğinin gecikmesi PKK ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.”