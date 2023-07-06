Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanına bir itiraz da CHP’li Gökçen’den

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’u danışman olarak atamasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Ulukuş’la (solda) Fotoğraf: Twitter

Gökçen, Twitter’dan şunları yazdı: “CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum.”

CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki… https://t.co/TaoKvk63A5 — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) July 6, 2023

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK’sında değişikliğe giden ve danışmanlarının çoğunu görevden alan Kılıçdaroğlu yeni görevlendirmeleri sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu son olarak 4 Temmuz’da Zafer Partisi’nin gençlik teşkilatında görev almış Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendirmişti.

Ulukuş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’la çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürütmüş, daha sonra görevinden istifa etmişti.

Diken’e konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, Ulukuş’un danışman olarak atanmasını şöyle eleştirmişti: “Serada yetişmiş, organik olmayan biri… Beni rahatsız etti.”