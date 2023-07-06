İBB ekibine pitbullu, gaz bombalı saldırı; silahlı, bıçaklı tehdit

İstanbul’da bir kaçak bir yapıyı yıkmak isteyen zabıtalar silah ve bıçakla tehdit edildi. Saldırganlar gaz bombasıyla iki zabıta ekibini yaralarken saldıkları pitbull cinsi köpek bir polisi ısırdı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beylikdüzü-Büyükçekmece ilçe sınırında yer alan Gürpınar sahilindeki kamu arazisinde yıllardır süren işgale son vermek için hareketi geçti. Yıkım için zabıta ve ilgili birimleriyle harekete geçen İBB, Büyükçekmece polisini de bilgilendirdi.

Sabah saatlerinde bölgeye giden İBB ekipleri, yaklaşık 15 kişiden oluşan grubun önce sözlü sonra fiziki saldırısına uğradı. Sanayi tipi tüplerle kaçak yapının önüne set çekmek isteyen grup, gaz bombası, bıçak ve silahlarla yıkımı durdurmaya çalıştı.

İş makinelerinin üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalışan saldırganlar, küfür, hakaret ve tehditler savururken havaya da ateş açtı. Salınan pitbullsa bir polisi yaralandı. Bir görevliyi bıçakla yaralayan kişilerin attığı gaz bombası bir başka İBB personelinin de göğsüne isabet etti. İki İBB çalışanı ve polis memuru hastanede tedavi altına alındı. İBB ekipleri tüm saldırılara rağmen kaçak yapıyı yıktı.

Süreç

İstanbul valiliği 2020’de aldığı kararla spor tesisinin bulunduğu alanı gençlik hizmetleri müdürlüğüne iki yıl süreyle tahsis etmişti. İBB yönetimi 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği spor tesisinin kendi yetki alanında bulunması nedeniyle yargı süreci başlatmıştı. Bölge idare mahkemesi 2021’de tahsis işleminin iptaline karar verince valilik kararı istinafa taşımıştı. Mahkeme talebi reddetmiş, karar 24 Ekim 2022’de valiliğe tebliğ edilip kesinleşmişti.