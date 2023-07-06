Mavi tik, Instagram ve Facebook’ta da paralı

Meta, ‘paralı mavi tik’ uygulamasını Instagram ve Facebook’ta kullanıma sundu.

Fotoğraf: Arşiv

Elon Musk satın almadan önce Twitter’da mavi tik gazeteci ve siyasetçi gibi kişilere ‘belirli denetimlerden’ sonra ücretsiz olarak veriliyordu. Mavi tik, o profilin gerçek profil olduğunu gösteriyordu.

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra mavi tiki paralı hale getirerek tüm kullanıcılara açmıştı.

Meta da benzer uygulamayı Instagram ve Facebook için getirdi. Artık bu iki uygulamada da para vererek onaylı hesap sahibi olunabilecek.

Nasıl başvurulur?

Mavi tike başvurmak için 18 yaşın üstünde olmak gerekiyor. Bunun haricinde başka bir kısıtlama yok.

Ancak şu an mavi tik doğrudan satın alınamıyor. Mavi tike erişmek için kullanıcılar Meta’ya başvurup ‘bekleme listesine’ alınmalı.

Meta’nın açıklamasına göre bu sonradan kaldırılacak ve satın alma işlemi herkese ‘bekletilmeden’ açılacak.

Mavi tike Meta’nın sitesinden başvurulabilir.

Ne kadar?

Facebook’ta mavi tik için hem telefon uygulamasından hem web sürümünden başvurulabilir.

Web’de yazana göre mavi tikin Türkiye fiyatı aylık 279,99 TL. Telefondaki fiyatsa belli değil. Ayrıca, Instagram’ın da fiyatı henüz belli değil.

Bazı ülkelerdeyse Instagram’ın web sürümünden mavi tike başvurulamıyor.

Mavi tikin yurt dışı fiyatlarıysa web için 11,99, telefon için 14,99 dolar.

Mavi tikin getirisi ne?

Meta’nın açıklamasına göre, mavi tikin getirileri şöyle:

*Proaktif koruma ve kimlik taklidini önleme

*Platformla ilgili gerçek bir kişiden doğrudan destek alma olanağı (Destek şu an İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde mevcut)

*Yorumlarda, aramada ve tavsiyelerde görünürlük artışı

*Sohbetlerde özel çıkartmalar kullanma olanağı