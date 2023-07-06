Eleştiri tweet’ini basın grubuna atan CHP’li görevinden oldu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanını eleştiren tweet’ini partiyi izleyen gazetecilerin Whatsapp grubuna atan CHP’li İlayda Çağla Koçoğlu grup yönetilciliğinden çıkarıldı.

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Kılıçdaroğlu 4 Temmuz’da Zafer Partisi’nin gençlik teşkilatında görev almış Gökşen Anıl Ulukuş’u danışmanı olarak görevlendirmişti.

Ulukuş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’la çalışmış bir isim. Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürütmüş, daha sonra görevinden istifa etmişti.

Diken’e konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, Ulukuş’un danışman olarak atanmasını şöyle eleştirmişti: “Serada yetişmiş, organik olmayan biri… Beni rahatsız etti.”

Ulukuş’un atanmasına bir eleştiri de Gökçe Gökçen’den gelmiş, CHP’li vekil Twitter’dan şunları yazmıştı: “CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum.”

Kurduğu gruptan çıkarıldı

Gökçen’in paylaşımının üzerinden bir saat dahi geçmeden paylaşım parti içinde yeni bir tartışmayı getirdi.

Gökçen’in paylaşımını retweet eden ve CHP muhabirlerinin olduğu Whatsapp grubuna atan İlayda Çağla Kocaoğlu, grup yöneticiliğinden çıkarıldı.

Kocaoğlu’nun dört yıl önce kendisinin kurduğu grubun yöneticiliğinden çıkarılmasına “Bu grupta yalnızca genel başkan ve parti yöneticilerinin mesajları paylaşılır” gerekçesi gösterildi.

Kocaoğlu, gazeteci Nevşin Mengü’nün tweet’ini alıntılayıp “Abdullah Gül gibi hayret ettiğim bir olay daha” diye yazarak şaşkınlığı dile getirdi.