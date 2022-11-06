Akşam Postası / 6 Kasım 2022

CHP’li Toprak: AKP 63 milyar dolarlık kamu varlığını sattı, yerine 338 cezaevi yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP’nin 20 yıllık iktidarında satılan kamuya ait varlıkların listesini yayınladı. Listeye göre AKP’nin bu satışlardan elde ettiği gelir 63,7 milyar dolar.

ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’un 4,7 puan önünde

ORC Araştırma’nın kasım anketine göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’, CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği ‘millet ittifakı’nın 4,7 puan gerisinde. Oy dağılımlarındaysa geçen aya göre ciddi değişimler olmadı.

Naci Görür: Altılı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak?

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür kentlerin olası depremlere hazırlanması konusunda siyasi parti liderlerine ”Bugünden tezi yok deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar”diyerek çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Doğayı talan edenler ve Demirören, sizi izliyorum

Kemer Country’deki doğa talanını engellemek isterken polislerce saldırıya uğrayan ve gözaltına alınanların videosunu alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem Yıldırım Demirören’i hem de bunu yapanları ‘uyardı.’

Twitter’ın kurucularından Dorsey: Şirketi çok hızlı büyüttüğüm için özür dilerim

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’in kurduğu teknoloji firması, Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın almasının ardından yeni bir sosyal ağ başlattığını duyurdu.

36 ay taksitli krediyle kıyafet alma dönemi

Türkiye’de gittikçe ağırlaşan ekonomik krizden dolayı kışlık giyim eşyası alamayan kimi yurttaşlar, artık bu gereksinimlerini 36 taksitli kredilerle giderme dönemine girdi.

Göçükten dokuz gün sonra kurtarıldılar: İki madenci kahveyle hayata tutunmuş

Güney Kore’de, iki madenci dokuz gün yerin altında kaldıktan sonra kurtarıldı.

Türkiye’den Singapur’a giden baharatlarda kanserojen renklendirici çıktı

Singapur Gıda Ajansı, Türkiye’den ithal edilen Arifoğlu marka bazı baharatlarda, yönetmelikte izin verilmeyen kanserojen renklendiriciler kullanıldığının tespit edildiğini duyurdu.

Şarkıyı izinsiz kullanan AKP’ye Tangöze’den mesaj: Seçimden sonra hak arayacağız

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, AKP’nin bir etkinliğinde ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını kullanmak için kendilerinden izin almadığını belirterek, esprili bir dille seçimden sonra haklarını aramaya başlayacaklarını söyledi.