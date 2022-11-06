36 ay taksitli krediyle kıyafet alma dönemi

Türkiye’de gittikçe ağırlaşan ekonomik krizden dolayı kışlık giyim eşyası alamayan kimi yurttaşlar, artık bu gereksinimlerini 36 taksitli kredilerle giderme dönemine girdi.

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Kışın kendini hissettirmesiyle artan gereksinimler, alım gücü düşen yurttaşın belini büküyor. Enerji ve gıda ürünlerine gelen zamlarla mücadele etme yöntemi arayanlar, şimdi de kış giyimi için çare arıyor.

Özel bankaların bazı alışveriş siteleriyle yaptığı anlaşmayla, 2 bin liraya kadar olan alışverişlere 36 aya kadar taksitlendirmeler başladı.

Örneğin, 5 bin liraya mont almak isteyenler 36 ay boyunca 246 lira taksit ödeyecek. 5 bin liranın, üç yıllık toplam faiziyse 3 bin 850 bin lira olacak.