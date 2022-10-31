Twitter’ın kurucusundan yeni sosyal medya: Bluesky

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’in kurduğu teknoloji firması, Elon Musk’ın 44 milyar dolara Twitter’ı satın almasının ardından yeni bir sosyal ağ başlattığını duyurdu.

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Tek bir şirket tarafından kontrol edilmeyen ‘merkezi olmayan ve açık’ sosyal medya biçimi oluşturmak için tasarlanan ve bir kamu yararı gözetme iddiasında olan Bluesky, bu ayın ortalarında Bluesky Social adlı halka açık bir test uygulamasını piyasaya süreceğini söyledi.

Bluesky, Twitter’a rakip değil, bir gün kendi teknolojisini oluşturma umuduyla ana şirketi tarafından yaratılan ve finanse edilen bir yan ürün. Jack Dorsey Musk’ın Twitter planına ‘tüm kalbiyle’ inandığını söylüyor.

Şu anda açık beta testi için bekleme listesi almaya başlayan uygulamaya katılmak için kayıt olabilirsiniz. Açık betaya ilk iki günde 30 bin kişi başvurdu. Fakat betanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜 — bluesky (@bluesky) October 20, 2022

Bluesky, Twitter’ın başarısızlıklarına bir cevap

Bluesky, ilk olarak Aralık 2019’da Jack Dorsey tarafından duyuruldu. Diğer tüm büyük sosyal ağlar gibi, Twitter da kurucularının asla istemediği ama yine de kendileri için seçtikleri bir ikilemle boğuşuyordu: “Yüz milyonlarca insanın konuşmasını aşırıya kaçma riski olmadan nasıl düzenleyebiliriz?”

Dorsey, Twitter’da, “Küresel politikanın kötüye kullanımı ve yanıltıcı bilgilerin merkezi olarak kontrol edilmesinin, uzun vadede insanlara çok fazla yük getirmeden ölçeklenmesi olası değil” dedi.

Bu nedenle, Twitter’ın, nihai hedefi Twitter’ın kendisini bu standarda taşımak olan ‘sosyal medya için merkezi olmayan ve açık bir standart’ oluşturmak için beş yazılım geliştiriciden oluşan ‘küçük bağımsız bir ekip’ finanse edeceğini söyledi.

En önemlisi, Twitter’ın BlueSky’ı kontrol eden bir mülkiyet hakkı yok. Geçtiğimiz Nisan’da, Twitter’dan araştırmalarına devam etmek dışında herhangi bir koşul olmaksızın 13 milyon dolar fon aldı.

Sosyal medyayı ‘merkezsizleştirmek’ için açık bir protokol

Dorsey’in ‘standart’ ile ne demek istediğini anlamak için biraz daha açıklama gerekiyor. Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar, üzerlerinde olan her şey hakkında nihai sözü söyleyen belirli bir şirketin sahibi olduğu ve işlettiği merkezi ticari hizmetler.

Tüm sosyal ağlar, bilgisayarların bir ağ üzerinden birbirleriyle nasıl konuşması gerektiğine dair yaygın olarak kabul edilen standartlar sağlayan HTTP ve TCP/IP gibi bir dizi teknik kurala bağlı. Bu tür ‘protokoller’ herkesin kullanmasına veya ürün geliştirmesine açık ve genellikle İnternet Topluluğu gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

Benzer bir protokol seti, e-postanın nasıl çalıştığını yönetiyor. Bu sayede farklı bir e-posta hizmeti kullanan birine e-posta gönderebiliyor. Fakat Reddit’te bir gönderi oluşturmak için TikTok’u kullanamazsınız.

Bluesky is building a social protocol. We released “ADX” (the X stood for Experiment) in May. Now that the design is starting to solidify, we’re renaming it to the “Authenticated Transport Protocol” — the “AT Protocol.” https://t.co/Q0XUF8OhVD — bluesky (@bluesky) October 18, 2022

Bluesky’nin amacı, sosyal medya için herhangi bir sayıda şirket ve bireyin aynı temel ağlar ve veriler üzerinde kendi uygulamalarını, hizmetlerini veya öneri algoritmalarını oluşturmasına izin verecek yeni bir ‘merkezi olmayan’ protokol oluşturmak.

Bluesky’nin öngördüğü türden bir dünyada, YouTube’un otomatik önerilerini beğenmediyseniz, aynı videolara farklı bir öneri sistemiyle erişmenizi sağlayan başka bir uygulamaya geçebilir veya hiçbirini kullanamayabilirsiniz.

Twitter’ın daha güçlü içerik denetimi olan veya hiç içerik denetimi olmayan ya da son on yılda yapılmış filmler için bütün spoilerları gizleyen özel filtreleme algoritmaları olan bir sürümüne geçebileceksiniz.

Elon Musk, BlueSky’ı hakkında ne düşünüyor?

jack jack & elon elon



"A new platform is needed. It can't be a company."

"Ok. What should it look like?"



"I'd like to help if I'm able to," he says, by then owning 63,464,225 shares. Jack says he tried to get Elon on the board previously, but the board was "too risk averse". pic.twitter.com/e86nNlNv55 — The Chancery Daily (@chancery_daily) September 29, 2022

Özel mesajlaşmalarında, anlayışlı görünen Musk, Jack Dorsey’e “Süper ilginç bir fikir” ifadesini kullandı ve “Mümkünse yardım etmek isterim… kesinlikle daha fazlasını tartışalım. Bence hem Twitter’ı daha iyi bir yöne taşımaya hem de merkezi olmayan yeni bir şey yapmaya değer” dedi.