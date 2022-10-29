Trump, Musk’ın Twitter’ı almasından mutlu oldu: Yeniden aklı başında ellerde

Eski ABD başkanı Donald Trump, Twitter’ın yeniden ‘aklı başında ellerde’ olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecini dün tamamlamıştı. Musk, satın alma sürecinde yaptığı konuşmalarda Trump’a uygulanan yasağını kaldıracağını belirtiyordu.

Musk, Twitter’da tamamen kapatılan tüm hesapların geri açılacağını duyurmuştu.

Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social’dan açıklama yapan Trump, Twitter’ı yeniden ‘aklı başında ellerde’ görmekten mutlu olduğunu söyledi. Trump, kendi markası Truth Social’ın daha iyi göründüğünü ve daha iyi çalıştığını söyleyerek ”Truth Social’ı seviyorum” dedi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Twitter’a geri dönmeyeceğini söylemişti. Ancak eski ABD başkanı, Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrası geri dönüşüne ilişkin net bilgi vermedi.