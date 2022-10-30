Twitter’da kriptoya daha fazla alan açılabilir: Dört maddede Musk’ın olası planı

Elon Musk, uzun bir sürecin ardından Twitter’ı satın aldı. Şimdiden birkaç üst yöneticinin işine son veren Musk’ın sosyal medya platformunu nasıl değiştireceği merak ediliyor. Dijital varlıklara ilgisi bilinen Musk’ın, blokzincir ve kripto sistemlerini Twitter’a daha fazla entegre etmesi değişikliklerden birisi olabilir.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderirken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Dijital ve kripto varlıklara ilgisi bilinen Musk, Twitter’da bu varlıklara daha fazla alan açabilir.

Peki, Musk bunu nasıl yapabilir? Bloomberg bunu dört maddede özetledi:

* Twitter’daki botların fazlalığı Musk’ın kırmızı çizgilerinden biri hatta bu nedenle satın alma sürecinde Twitter’la davalık bile oldu. Sektörden bazı insanlar, blokzincir kullanmanın Twitter’daki botları azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Twitter’a girişte blockzincir tabanlı bir kimlik doğrulama aracı veya bir NFT pasaportu, Musk’ın değerlendireceği seçenekler arasında olabilir.

* Blokzincir ve kripto piyasası, merkezi olmayan sistemiyle de ünlü yani sektör, birileri tarafından kontrol edilmiyor. Musk da Twitter’daki gelişmelerin seyrini belirlemek için kullanıcılara kripto bazlı bir oylama sistemi getirebilir. Bu, Twitter’ın tek bir kişi tarafından kontrol edilmesini engellese de Musk’ın kripto piyasasındaki nüfuzunu artırabilir ve dolayısıyla blokzincirin merkezi olmayan sistemine zarar verebilir.

* Musk, Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getiriyor. Musk mesajlaşlaşılabilen, ödeme ve video akışını yapabilen WeChat platformundan övgüyle söz ediyor. Twitter’ın özelliklerini bu yönde artırmayı hedefleyen Musk, kripto varlıkları da Twitter’a daha fazla entegre edebilir. Örneğin, bahşiş özelliği için daha fazla kripto para birimine izin vermek bunun ilk adımı olabilir.

* Instagram gibi diğer ana akım sosyal medya platformları, NFT’lere daha fazla alan açıyor. Musk, Twitter’ın kimliği doğrulanmış NFT profil resimlerine izin verme kararı da dahil olmak üzere geçmişte bu varlıklarla alay etmiş olsa da, kullanıcıların bir NFT tarafından temsil edilen profil oluşturma seçeneği gibi daha fazla NFT özelliği sunabilir.

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir. NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blokzincir’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor.