Binance, Musk’la birlikte Twitter’a yatırım yaptı

Dünyanın en büyük kripto varlık alım satım platformu olan Binance, sosyal medya ve haber sitelerini, ‘web3’ ile buluşturma stratejisinin bir parçası olarak, Elon Musk’ın Twitter anlaşmasına 500 milyon dolar katkı sağladı. Böylelikle Binance, Twitter yatırımcısı haline geldi.

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Mayısta Binance, Musk’ın satın alma girişimine paralel olarak Twitter’a yatırım yapmak için 500 milyon dolar taahhüt etmişti.

Binance’in açıklamasında “Kripto ve blokzincir teknolojilerinin kullanım alanını genişletmek için, sosyal medya ve web3’ü bir araya getirmekte rol sahibi olmayı amaçlıyoruz” dendi. Buna ek olarak, Binance sözcüsü “Daha önce verdiğimiz taahhüt geçerli” diyerek ortaklığın büyüme ihtimaline dikkat çekti.

Web3 terimi, blokzincirler etrafında inşa edilmiş merkeziyetsiz bir internet anlamına geliyor.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Musk’ın Twitter’ı satın alması sonrası “Elon buraya geldiğinden beri Twitter hesabım hakkında daha güvende hissediyorum” dedi.