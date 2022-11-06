Altaylı, görüntü paylaştı: Emniyet, üç gündür Sırp mafya liderinin bahçesini kazıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Sarıyer’deki bir sitenin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu ve bir Sırp mafya liderinin gözaltına alındığını öne sürdü.

Görsel: Twitter

Habertürk yazarı Altaylı, sitenin bahçesinde kazı yapıldığına dair bir de video paylaştı.

Altaylı’nın konuya dair Twitter hesabındaki paylaşımı şöyle: “Yer İstanbul’da Sarıyer deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var. Ormanada’daki komşuları adamı Boris diye yanıyorlar ve çok efendi bir adamdı diye şaşkınlar.”

Yer İstanbul’da Sarıyer deki Ormanada sitesi. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014’ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuştucu kuryesi oldukları iddiası var pic.twitter.com/oHISsL4FTk — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) November 6, 2022

Konuya dair henüz resmi bir bir açıklama gelmedi.