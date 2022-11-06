Şarkıyı izinsiz kullanan AKP’ye Tangöze’den mesaj: Seçimden sonra hak arayacağız

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, AKP’nin bir etkinliğinde ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını kullanmak için kendilerinden izin almadığını belirterek, esprili bir dille seçimden sonra haklarını aramaya başlayacaklarını söyledi.

Sakarya’da 24 Eylül’de ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması’ ismiyle Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun ‘Senden Daha Güzel’ parçası eşliğinde selamlamıştı.

İstanbul Harbiye’de dün akşam konser veren Duman grubunun solisti Tangöze, şarkılarını kullanmak için kendilerinden izin alınmadığını belirtti.

Tangöze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da parçadan haberi olmadığını düşündüğünü aktararak durumu şöyle eleştirdi: “Sayın cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel’i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, ‘Duman parçasını vermiş’ falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık.”