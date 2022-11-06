Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sırp çete lideri’ tepkisi: Şehirlerimizi terk edin, sizi yok edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer’deki bir sitenin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğu ve bir Sırp mafya liderinin gözaltına alındığı haberine tepki gösterdi: “Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur.”

Gazeteci Fatih Altaylı, Twitter hesabından İstanbul Sarıyer’deki bir sitenin bahçesinde üç kadın cesedi bulunduğunu ve bir Sırp mafya liderinin gözaltına alındığını paylaştı.

Haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi.”

“Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin” diyen Kılıçdaroğlu, devamında “Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. https://t.co/DOSyKntliW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2022

Kılıçdaroğlu, aynı mesajı Sırpça da paylaştı.