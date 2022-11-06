THY, Kibar Holding’e ait şirket hisselerini topladı

BİLAL ÇELİK

Türk Hava Yolları (THY), Kibar Holding’in Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (TSI) hisselerinin tamamını satın aldı. Holdingin, şirkette yüzde 50 hissesi bulunuyordu.

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THY, hava araçlarının koltuk dizaynı, üretimi, satışı amacıyla kurulan ve yüzde 45 oranında hissedarı olduğu TSI, yüzde 30 hissedarı olduğu TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yle yüzde 80 hissedarı olduğu Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi birleştirme kararı aldı.

Kararda ayrıca Havelsan’ın Cornea’daki yüzde 20 hissesinin de THY tarafından satın alınacağı belirtildi. Bu karar doğrultusunda THY, üç şirketi ‘TCI’ çatısı altında toplamayı amaçlıyor.

Ancak bu şirketlerden Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin yarısı Kibar Holding’e ait. THY, aldığı kararla Kibar Holding’in şirketteki tüm hisselerini satın alacağını duyurdu.

4 Kasım’da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamanın ardından bugün de bu yönde bir bilgilendirme geldi.

Açıklamada 4 Kasım’daki karar doğrultusunda Kibar Holding’in hisselerinin satın alınması için sözleşme imzalandığı ve söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu şirketin sadece satın alınan fiziki kalemlerininin tutarının 14 milyon 850 bin lira olduğu belirtildi.