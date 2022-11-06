Kılıçdaroğlu: Doğayı talan edenler ve Demirören, sizi izliyorum

Kemer Country’deki doğa talanını engellemek isterken polislerce saldırıya uğrayan ve gözaltına alınanların videosunu alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem Yıldırım Demirören’i hem de bunu yapanları ‘uyardı.’

Fotoğraf: Reuters

Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country, yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen polis eşliğinde talan ediliyor.

Buna direnen yurttaşaysa polisin müdahalesi sert oldu. Üç kişinin gözaltına alındığı görüntüleri alıntılayan Kılıçdaroğlu, hem ‘doğayı talan edenleri’ hem de Yıldırım Demirören’i uyardı ve onları izlediğini söyledi: “Doğayı talan edenler, deprem toplanma alanlarını yok edenler, doğa için mücadele eden insanlara saldıranlar… Ve Demirören! Sizleri izliyorum. Durmanızı ve Ziraat Bankası’nın parası ile İstanbul’un yeşil alanlarını yok etme faaliyetlerinizi durdurmanızı öneririm.”