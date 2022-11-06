Göçükten dokuz gün sonra kurtarıldılar: İki madenci kahveyle hayata tutunmuş

Güney Kore’de, iki madenci dokuz gün yerin altında kaldıktan sonra kurtarıldı.

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Ülkenin kuzeydoğusundaki Bonghwa’daki çinko madeninde meydana gelen göçük sonrasında yerin 190 metre altında günlerce kalan madencilerin hayati tehlikesinin olmadığı, kontrol için hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

Yerel basındaki haberlere göre 26 Ekim’de göçük meydana gelen madenden cuma akşamı çıkarılan 62 ve 56 yaşındaki madenciler dokuz gün boyunca yanlarındaki granül kahve karışımını yiyerek hayata tutundu. Soğuktan korunmak içinse madende bir çadır kurdular.

Arama-kurtarma ekibinde yer alan itfaiyeci Lim Yun-suk, ”Yanlarında kahve karışımı (ikisi bir arada benzeri paketlenmiş granül kahve) varmış. Günlerce azar azar onu yemişler. Sıvı ihtiyaçlarını da madende yukarıdan damlayan sular sayesinde sağlamışlar. Damla damla su ve kahve sayesinde hayatta kalmışlar” dedi.

İkilinin aileleri gün ışığına çıktıkları gün sevinçten havalara uçtu. Birinin oğlu Park Gun-Hyong, çıkar çıkmaz sevinçle, ”Baba” diye haykırdı ve ekledi: ”Artık ünlü biri oldun.” Diğer madencinin yeğeni Lim de, günlerce karanlıkta kaldıktan sonra kendisini zor tanıdığını, sesinden tanıdığını belirterek, kurtulduklarına inanamadığını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, bunun mucizevi bir kurtuluş olduğunu söyleyerek arama-kurtarma ekiplerine teşekkür etti.