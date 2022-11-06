Naci Görür: Altılı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak?

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür kentlerin olası depremlere hazırlanması konusunda siyasi parti liderlerine ”Bugünden tezi yok deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar”diyerek çağrıda bulundu.

Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentleri depreme hazırlamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak.

Bugünden tezi yok, deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar. Hükümete yeterince sesimizi duyuramadık ama birçok konuda ne yapacağını söyleyen 6’lı masa kentlerimizi depreme nasıl hazırlayacak mesela? Bir planları var mı?”