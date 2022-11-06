CHP’li Toprak: AKP 63 milyar dolarlık kamu varlığını sattı, yerine 338 cezaevi yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP’nin 20 yıllık iktidarında satılan kamuya ait varlıkların listesini yayınladı. Listeye göre AKP’nin bu satışlardan elde ettiği gelir 63,7 milyar dolar.

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Toprak’ın listesine göre 20 yılda 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış-devir işlemleri yapıldı. Ayrıca bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı. 20 yılda dört binden fazla kamuya ait gayrimenkul de satıldı.

İktidar 20 yıldaki bu satışlardan 63,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu tutarın Türk lirası karşılığı 122 milyar 688 milyon 149 bin 859 lira oldu.

Hisse satışlarıyla 39 milyar 459 milyon dolar, tesis-işletme satış veya devriyle 17 milyar 299 milyon dolar, otel/sosyal tesis satışıyla 651 milyon dolar, taşınmaz satışıyla 4 milyar 352 milyon dolar, kamu kurumlarına devirle 1 milyar 251 milyon dolar ve diğer satış ve devirlerle de 708 milyon dolar elde edildi.

AKP öncesi 1986-2011 yıllarını kapsayan dönemde toplam satış geliri 7 milyar 516 milyon dolar olurken, AKP döneminde bu durum dokuz katına çıktı.

‘Yerine hiçbir şey koyamadı’

Tabloyu değerlendiren Toprak, şunları dedi “Yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa satan AK Parti iktidarı yerine hiçbir şey koyamadı. Satılanlardan elde edilen gelirlerle yatırım ve istihdama dönük yeni adımlar atılmadı. Fabrikalar kapanırken 227 cezaevi daha açıldı. 2022’de cezaevi sayısı 383’e yükseldi. Yapımı devam eden 36 cezaevi ile bu sayı 419’a ulaşacak. Satılan ulusal varlıklardan elde edilen milyarlarca dolar buharlaşırken; işsizlik, enflasyon, cari açık, ithalat, iç ve dış borç yükü arttı. Halk yoksullaştı, hanelerde boş tencere devri başladı. Ekonomik kriz, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu.”

Toprak’ın yayınladığı listeye göre AKP döneminde ortaya çıkan tablo şöyle: