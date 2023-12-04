İYİ Parti’den CHP’nin ‘işbirliği’ teklifine ret

CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti, seçimlere kendi adaylarıyla katılacak.

Türkiye’den İsrail istihbaratına ‘uyarı’

Ankara, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye’de ‘yasadışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı’nı bildirdi.

Türkiye Katar’la 12 anlaşma imzaladı

Türkiye’yle Katar 12 işbirliği anlaşması ve ortak bir bildiriye imza attı.

Öz çifti soruşturmasında üç şirkete kayyım

Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında üç şirkete için kayyım atandı.

Marmara’da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde art arda 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

TÜİK’e göre enflasyon aylıkta düştü, yıllıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon kasımda yüzde 61,98 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,28 oldu.

Vartinis Davası zaman aşımından düştü

Muş’un Vartinis köyünde Öğüt ailesinden dokuz kişinin evlerinde yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava, zaman aşımı nedeniyle düştü.

TRT haber değil yorum sundu: CHP’de değişen bir şey yokmuş

TRT Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görüşmesini, “CHP’de değişen bir şey yok” yorumuyla sundu.

16’ncı gün: Yedi denizci hala bulunamadı

Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kaybolan yedi denizci hala bulunamadı.

Rolling Stone yılın en iyi albümlerini seçti

Dünyaca ünlü ABD’li müzik dergisi Rolling Stone 2023’ün en iyi 100 albüm listesini açıkladı. Zirvede 2024 Grammy Ödülleri için dokuz kategoride en fazla adaylığı elde eden SZA’nın ‘SOS’ albümü yer aldı.

Türkiye’nin tek su altı deniz parkında mikroplastik bulundu

Türkiye’nin tek su altı deniz parkı Gökçeada’daki Yıldızkoy’da mikroplastik tespit edildi.

FT seçti: Yılın en etkili 25 kadını

Brintanya’nın önde gelen gazetelerinden Financial Times (FT), 2023’ün en etkili kadınlar listesini yayınladı.