Muş’un Vartinis köyünde Öğüt ailesinden dokuz kişinin yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava, zaman aşımı nedeniyle düştü.

Öğüt ailesi.

Kamuoyunda ‘Vartinis davası’ olarak bilinen davanın son duruşması bugün Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ANKA’nın haberine göre mahkeme, 30 yıl geçtiği için zaman aşımı nedeniyle davayı düşürdü.

Mağdur ailenin avukatı Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bizler, bu vahşi eylemin zaman aşımı kapsamında olabileceğine ihtimal dahi vermiyorduk. Ağır insan hakları ihlallerinin birinin gerçekleştirildiği en önemli dava dosyalarından biriydi. Bu nedenle insanlığa karşı suçlar kategorisindeydi. Bunu, AİHM’in bu konuda vermiş olduğu kararlarla da ifade etmeye çalıştık ama maalesef yerel mahkeme bütün bu itirazlarımızı ve argümanlarımızı dikkate almaksızın bu karar vermiş oldu. Bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz. Dolayısıyla davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde 3 Ekim 1993’te baba Nasır Öğüt ve eşi Eşref Öğüt ile çocukları Sevim, Sevda, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Aycan, Cihan ve Cinal Öğüt’ün evleri ateşe verilerek katledilmişti.

Dava kapsamında iki jandarma subayı, bir astsubay ve bir özel harekat şube müdürü yargılandı. 5 Aralık 2013’te Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davanın ilk duruşmasının ardından Yargıtay mahkemenin talebi doğrultusunda, ‘güvenlik gerekçesiyle’ davanın Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilmesine karar vermişti.

10 Haziran 2015 tarihli duruşmada savcı mütalaasında sanıklar hakkında 180 yıldan 230 yıla kadar hapis cezası istemişti. Ancak süreç içerisinde sanıkların da firar ettiği ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkmıştı.