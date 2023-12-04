CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti, seçimlere kendi adaylarıyla katılacak.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le 30 Kasım’da bir araya gelmişti.

Özel, Akşener’e yerel seçimler için ‘işbirliği‘ teklif etmişti. Söz konusu teklif, bugün İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) görüşüldü.

Toplantıya ilişkin basına bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, teklifi oy çokluğuyla reddettiklerini belirterek, “Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti’mizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır. Karar oy çokluğuyla alındı. Tartışmaya kapalı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Millet ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden sonra dağılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan genel başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel, özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirler için ‘işbirliği’ istemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konuda umutlu olduğunu söylemişti.