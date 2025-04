İmamoğlu ittifak için umutlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde İYİ Parti’yle olası ittifak konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, Halk TV’de katıldığı yayında genel seçimin neden kaybedildiği ve yerel seçimde İYİ Parti’yle olası ittifaka dair konuştu.

‘Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettiklerini’ belirten İmamoğlu, “Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik” dedi.

İmamoğlu ayrıca ‘herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdıklarını’ ifade ederek şunları kaydetti: “Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı.”

İttifak beklentisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söylemişti.

İmamoğlu İYİ Parti’yle yeniden İstanbul ittifakının olup olamayacağına dair şunları dedi:

“Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye’nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener’le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul’da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener’le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum. Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul’la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir iş birliği kurduk.”