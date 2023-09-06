Akşener, ‘belediyelerin kaybedilmesini göze almış’: 81 ilde aday çıkaracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı adayı olarak Ümit Özlale’yi göstereceklerini kaydeden Akşener, bir hafta önce Ankara ve İstanbul dahil ‘prensipte uzlaşılmayan her yerde’ aday çıkaracaklarını belirtmişti.

Fotoğraf: YouTube

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri iktidarın kazanmasıyla bozulan millet ittifakının yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken Akşener, 30 Ağustos’ta şunları söylemişti: “Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. (…) Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez.”

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında konuşan Akşener, bu kez ittifaklara ‘şiddetle karşı’ olduğunu kaydetti: “Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim boyunca fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. ‘Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir’ diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda.”

Özlale adaymış

Altaylı’nın “İstanbul ve Ankara’nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Akşener, “Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. ‘Ben adayım’dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında işbirliği yapıyorlar. Onlar yapılabilir” dedi.

Karar GİK’ten geçmeli

İttifak hakkındaki kararın nihali olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Akşener şunları dedi:

“Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten (Genel İdare Kurulu) geçtiği an nihai karardır. Ben de Ekrem beye yakınım. Ekrem beyin CHP Genel Başkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda CHP’li kişiler çıktılar benim CHP’nin içişlerine karıştığımı iddia ettiler. Ki çok ayıp bir şeydir bu.”