AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek koylarında günübirlik tesisler yapılacak. Bunlardan biri Osmanağa koyu. CHP’li Fethiye belediyesi SİT alanındaki koy için yapı ruhsatı verdi.

Göceklilerin itirazı var: “Bu koyların ve kıyıların bazı grup ve kişilerin menfaati için talan edilmesine seyirci kalmayacağız.”

Fotoğraf: Göcek halkı

İnşaat projesinin arkasında Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV adlı şirket var. Yönetimi sır gibi saklanıyor.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, 2020’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “5’li çeteye bir şirket daha eklendi, adı MUÇEV” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu kurumun adı ‘MUÇEV’ diye adlandırılmış bir limited şirket ama bu limited şirketi sanki kamu iştirakiymiş gibi Muğla ilinde, 14 koyu kendi bünyesine, bakanlığınızca doğrudan verilerek işletmeye almıştır.” Alban şu soruyu da sormuştu: “Bu MUÇEV, yerel yönetimlere alternatif olarak kurulmuş paralel bir yapı mıdır?”

MUÇEV’e emanet edilen koylar, şirketlere kiralanmaya başladı. Bu koylardan biri Osmanağa. Koy, Hasay Emlak İnşaat Turizm Ltd. şirketine kiralandı. Koya günübirlik tesis inşa etmeyi planlayan şirket, 8 Eylül 2023’te CHP’li Fethiye belediyesinden yapı ruhsatı belgesini de aldı.

Göcek koyları 1’inci ve 3’üncü dereceden doğal SİT alanı.

Ranta açılan alan bakanlık tarafından kırmızıyla işaretlenmiş bölge. Görsel: Bakanlığın sitesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü birimi altındaki Says (Sit Alanları Yönetim Sistemi) sayfasından.

Bakanlık yanıt için yedi ay bekledi

Göcekliler koylardaki son durumla ilgili bili edinmek için 23 Ocak 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yaz gönderdi. Yazıya yanıt yedi ay sonra, yani ağustosta geldi.

Müdürlük yanıtta bakanlığın MUÇEV’le yaptığı sözleşmeyi işaret ederek, İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koylarının günübirlik alan işletmeciliği olarak kiralandığını söyledi. Aynı yanıtta Ayten koyu içinse bağlama amaçlı iskele yapımı için ön izin verildiği belirtildi.

Göcekliler ‘talanın rant uğrana yapıldığını’ belirterek Osmanağa koyunun bir başlangıç olduğunu, eğer önüne geçilmezse bu yapı ruhsatının bir emsal olacağını söylüyor.

Göcek Halk Meclisi Başkanı Yeşim Mukan şöyle konuştu: “Göcek, maalesef gerçekleştirilmek istenen bu talanın merkezi haline geldi. Ticari amaçlarla sahiplenilen bu koyların doğal güzelliklerinin kısa zamanda yok edileceği, daha da önemlisi, ağaçları başta olmak üzere birçok endemik türü ve canlıları barındıran bu doğal yaşam alanlarıyla birlikte, biyolojik çeşitliliğin de kaybolacağı ortada.“