‘Ölümlü Dünya 2’ ilk üç gününde 400 bin seyirciyi aşarak ‘Bergen’ filminden bu yana bir yerli film adına en yüksek açılışa imza attı.

Ali Atay’ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle birlikte senaryosunu kaleme aldığı ‘Ölümlü Dünya‘nın devam filmi kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak’ın başrolleri paylaştığı devam filminde, kanun kaçağı olarak hayatına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre 1 Aralık’ta vizyona giren film, ilk gününde 110 bin seyirciyi aştı. Böylece 4 Mart 2022’de vizyona girip 718 bin seyirciyle açılış rekoru kıran ‘Bergen’ filminden bu yana bir yerli film adına en yüksek cuma başlangıcına imza attı.

İkinci film cuma gişesini ilk filme kıyasla yüzde 300’den fazla artırdı.

Yapım şirketi TAFF Pictures da filmin ilk üç günde 400 bin izlenmeye ulaştığı duyurarak rekor kırıldığını bildirdi.