TRT Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görüşmesini, “CHP’de değişen bir şey yok” yorumuyla sundu.

CHP ‘taraflı’ habercilik suçlamasıyla TRT’yi RTÜK’e şikayet etti.

Fincancı dahil TTB Merkez Konseyi üyeleri 30 Kasım’da mahkeme kararıyla görevden alınmıştı.

TRT Haber’de, 30 Kasım 2023’te, 01:04:05 ile 04:33:22 saatlerinde, ‘Özgür Özel’den tepki çeken görüşme’ başlığıyla söz konusu görüşmeyle ilgili 1 dakika 18 saniyelik bir ‘haber’ yapıldı.

Haberde şöyle denildi:

“Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal silah kullandığı iftirası atan Fincancı’yı makamında kabul etti.

Özgür Özel’in Şebnem Korur Fincancı ile görüşmesi tepki çekti. Değişim sloganıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Özel, CHP’de değişen bir şey olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

CHP’nin yeni genel başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atan Fincancı ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme kamuoyuna Özgür Özel’in sosyal medya hesabından duyuruldu.

Özel’in, Fincancı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladığı görüntüler tepki çekti. Fincancı, ‘terör örgütü PKK propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 27 Ekim 2022’de tutuklanmıştı. İki yıl sekiz ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.”

TRT’nin düpedüz yoruma giren ‘değişen bir şey yok’ ve ‘iftira atan’ gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Haberde görüşmenin kimin tepkisini çektiğine ya da nasıl bir tepki dile getirildiğine dair bir bilgi yer almadı.

CHP: Tarafgir ve ayrımcı bir dill

TRT’yi RTÜK’e şikayet eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut haberle ilgili şunları dedi:

“Görüleceği üzere, haber tek yanlı, siyasi yorum ve eleştiri içeren bir dille hazırlanmıştır. Bu ayrımcı dil, 85 milyonun vergileriyle, tarafsız bir yayın yapması gereken bir kamu kuruluşunun dili olamaz. TRT yönetiminin kendi duygu ve düşünceleriyle haberleri şekillendirmeleri, bir siyasi parti aleyhine algı oluşturma gayretine girişmesi TRT Kanunu’na aykırıdır ve suçtur. İktidarın sözcülüğüne soyunan, devlet televizyonu olması gereken TRT’nin, tarafgir ve ayrımcı bir dille yazılan ve yayınlanan bu haberleri asla kabul edilemez. İktidara, iktidarın politikalarına ve iktidar yöneticilerine en küçük bir eleştiri bile RTÜK aracılığı ile cezalandırılırken TRT’nin bu haberi görmezden gelinemez. Kamu kurumları kanunları çiğnemeyi alışkanlık haline getirirse ortada hukuk devleti de kalmaz, basın özgürlüğü de! TRT’nin pervasız, hedef gösterici, yasa tanımaz haberlerinin bir an önce önüne geçilmelidir.

‘Özgür Özel’den Tepki Çeken Görüşme’ başlıklı haberlerde, görüşmenin kimin, nasıl tepkisini çektiğine ilişkin bir bilgilendirme, bir tepki açıklaması bulunmamaktadır. Bu yönüyle haber, TRT üst yönetiminin ya da TRT Haber Dairesi yöneticilerinin görüş ve duygularını yansıttığı düşüncesini akıllara getirmektedir. TRT haberlerinin hazırlanmasındaki ölçütler kanunla belirlenmiştir. Kişisel tutum ve düşünceler habere yansıtılmamalıdır. Kaldı ki Yargıtay tarafından ‘kesin hüküm’ verilmemiş, yargı süreci devam etmekte olan bir konu ve ziyaret üzerinden; bir siyasi partinin ‘değişim sürecinin’ yorumlanmaya kalkışılması, milletimizin vergileriyle fonlanan TRT’nin haddi de görevi de değildir.”