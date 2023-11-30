TTB davasında karar: Merkez Konseyi üyeleri görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ‘amaç dışı faaliyet’ gerekçesiyle görevden alındı.

Fotoğraf: Kübra Kırımlı/Evrensel

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına üyeler ve avukatlarının yanısıra meslek örgütü yöneticileri, milletvekilleri ve sendika temsilcileri katıldı.

Bianet’te yer alan habere göre hakim, duruşmayı ertelemek isterken, avukatlar ve üyeler savunma yapmak istedi. Savunmaların ardından hakim karar için ara verdi.

Aranın ardında hakim, üyelerin görevden alınmasına karar verdi.

Mahkeme, kararında, TTB’nin bir ay içinde yeniden seçime gitmesine, büyük kongre üyelerinden Bahadır Öztürk, Mustafa Sezai Demirel, Muhammed Çağatay Engin, Ömer Fazıl Çadır, Fazıl Necdet Ardıç’ın görevlendirilmesine karar verdi.

Görevden alınan üyelerin isimleri şöyle: TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ikinci başkan Ali İhsan Ökten, genel sekreter Vedat Bulut, üyeler Nursel Şahin, Onur Naci Karahancı, Kazım Doğan Eroğulları, Alican Bahadır, Ahmet Karer Yurtdaş, Adalet Çıbık, Aydın Şirin ve Lütfi Tiyekli.

TTB: Üyeler görevinin başında

TTB’den karara şu tepki geldi:

“Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: ‘Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği’nin adıdır!’“