Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında üç şirkete için kayyım atandı.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davanın soruşturması genişletilmişti. Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diye paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler soruşturmaya dahil edilmişti.
Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un mal varlıklarına el konmuştu.
Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz’ün de mal varlıklarına el konmuştu.
AA’nın haberine göre Öz çiftinin soruşturmasında üç şirkete kayyım atandı.