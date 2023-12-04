Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.



İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet,… pic.twitter.com/doWFxrAMml