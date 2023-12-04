İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Bursa açıklarında meydana gelen depremin bilançosunu açıkladı.
Bugün saat 10:42’de Marmara’da AFAD’a göre 5,1, Kandilli Rasathanesi’ne göre 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, daha sonra 4,5 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Yerlikaya, depremin bilançosunu açıkladı.
Yerlikaya İstanbul’un Esenler ve Küçükçekmece ilçesinde birer binada; Bursa’nın Mudanya ilçesindeyse bir evde çatlak oluştuğunu duyurdu.
Yerlikaya ayrıca Mudanya ilçesinde iki kişinin merdivenden düşerek yaralandığını kaydetti.