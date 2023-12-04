Marmara Denizi’nde art arda 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD’ın aktardığına göre ilk deprem saat 10:42’de Gemlik Körfezi-Mudanya (Bursa) hattında, 8,98 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sarsıntı Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9, derinliğini 5,4 kilometre olarak ölçtü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “İstanbul’da olumsuz bir durum söz konusu değil” dedi.
AFAD daha sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini kaydetti.
Aynı depremi Kandilli 3,8 büyüklüğünde ölçtü.