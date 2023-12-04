Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’daki 5,1 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattının güney kolunda meydana geldiğini belirterek “Şu an bir sıkıntı görmüyorum” dedi.

Olası büyük Marmara depreminin KAF’ın kuzey kolunda meydana gelmesi bekleniyor.

Marmara Denizi’nde 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Görür depremle ilgili X hesabından şöyle dedi:

“Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı’nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.

Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.”