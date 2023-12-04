Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin dünyada un ihracatında birinci, makarna ihracatında da ikinci sırada olduğunu belirterek “2023 itibarıyla Türkiye’nin dünya un pazarındaki payı yüzde 23. Bu da dünyadaki her dört un paketinden birisinde Türkiye’deki üreticilerin emeğinin bulunduğunu gösteriyor” dedi.