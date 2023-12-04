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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK’e göre enflasyon aylıkta düştü, yıllıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon kasımda yüzde 61,98 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,28 oldu.

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TÜİK ekimde aylık yüzde 3,43 artışla yıllık enflasyonu 61,36 olarak açıklamıştı.


Kasımda enflasyon, aylık yüzde yüzde 3,28 artışla yıllık yüzde 61,98 oldu. 

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,27 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon ekimde aylık yüzde 5,58 arttı.

Merkez Bankası, 27 Temmuz’da açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti. Bu oran, kasımda açıklanan yılın dördüncü enflasyon raporuyla da yüzde 65’e yükseltilmişti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

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