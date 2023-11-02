Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltti.

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Eski ekonomi yönetimi, birinci ve ikinci enflasyon raporunda 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3 olarak açıklamıştı. Seçimden sonra başa gelen yeni ekonomi yönetimiyse, 27 Temmuz’da açıklanan yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini 2,6 katına çıkartarak yüzde 58 olarak açıklamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi üç ayda yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltildi.

Merkez Bankası’nın üçüncü enflasyon raporunda, yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltilmişti. Bu oranlar yeniden değiştirildi. Enflasyon beklentisi 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 oldu.

12 yıldır tutturulamıyor

MB’nin 2022’de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2’ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.

Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Erdoğan’ın hesabı da farklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.