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Yaramazlara biraz batar!

16’ncı gün: Yedi denizci hala bulunamadı

Zonguldak’ta kuru yük gemisinin batmasıyla kaybolan yedi denizci hala bulunamadı.

Fotoğraf: AA

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle Türk bayraklı Kafkametler adlı gemi mendireğe çarptıktan sonra batmıştı. 12 kişilik Türk mürettebattan beşinin cesedine ulaşılmıştı.


Geri kalan yedi kişi hala bulunamadı. Arama kurtarma çalışmaları 16’ncı gününde. Hem karada hem denizde arama yapılıyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler Erdemir Limanı bölgesinde aramalarına yoğunluk veriyor.

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