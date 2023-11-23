Zonguldak’ta batan yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 10 kişiyi arama arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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19 Kasım’da fırtına ve kuvvetli yağış sırasında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi 12 mürettabatıyla birlikte kaybolmuştu. Bir kişinin cansız bedeni bir gün sonra bulunmuştu.

Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) geri kalan kayıp 10 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz.”