Zonguldak’ta kayıp mürettebat: Bir kişi daha ölü bulundu

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kayıp dokuz kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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19 Kasım’da fırtına ve kuvvetli yağış sırasında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi 12 mürettabatıyla birlikte kaybolmuştu. Aram kurtarma çalışmalarında iki kişi ölü bulundu.

Bu sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) geri kalan kayıp dokuz kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.