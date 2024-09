Dünyaca ünlü ABD’li müzik dergisi Rolling Stone 2023’ün en iyi 100 albüm listesini açıkladı. Zirvede 2024 Grammy Ödülleri için dokuz kategoride en fazla adaylığı elde eden SZA’nın ‘SOS’ albümü yer aldı.

2023’ün son ayına girilmesiyle birlikte müzik dergileri de yılın en iyi albüm ve şarkıları listelerini de yayınlamaya başladı.

Rolling Stone ekibi de ‘2023’ün en iyi 100 albümü‘ listesinde ilk sırayı R&B ve soul şarkıcısı SZA’nın SOS albümüne verdi.

ABD’li indie süper grubu Boygenius’un ‘The Record’ albümü ise ikinci sırada yer aldı.

İlk 10 sıra şu şekilde:

10. Zach Bryan – Zach Bryan

9. Victoria Monét – Jaguar II

8. Billy Woods and Kenny Segal – Maps

7. Mitski – The Land Is Inhospitable and So Are We

6. Paramore – This Is Why

5. Olivia Rodrigo – Guts

4. Lil Yachty – Let’s Start Here

3. Tainy – Data

2. Boygenius – The Record

1. SZA – SOS