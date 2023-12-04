Bursa’nın Mudanya ilçesinde belediye binası bugünkü 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fotoğraflar: AA

Bugün Gemlik Körfezi-Mudanya (Bursa) hattında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AA’nın haberine göre depremin ardından daha önce yıkım kararı alınan belediye binası tahliye edildi, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışmaların hızlanarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha anladıklarını söyledi.

Belediye binalarının ilçedeki en riskli yapılardan olduğunu vurgulayan Türkyılmaz şöyle konuştu:

“Yıkım kararını daha önce almıştık ama bu depremle bu taşınmanın ve belediye binası yapılmasının hızlandırılması gereken bir sürece girdik. Tabi ki önümüzdeki bürokratik süreci de aşarak bu süreci daha hızlandırmamız gerekiyor. Bugün tedbir amaçlı belediye binamızı boşalttık. Arkadaşlarımız çalışıyor, bu teknik çalışmalardan sonra sanıyorum rapor olumsuz çıkacak, can güvenliği açısından belediye binası kullanılamaz durumda olacaktır.”