Akşam Postası / 30 Nisan 2023

Millet ittifakının İzmir mitingi başladı

Millet ittifakının ilk kitlesel ve tüm liderlerin katılacağı mitingi İzmir’de başladı.

Yeşil Sol Parti milletvekili adaylarına gözaltı

Emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayları bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), sabaha karşı yapılan ev baskınlarında birçok üyesinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında üç YSP milletvekili adayı da var.

TEAM’dan karşılaştırmalı anket: Oylar Kılıçdaroğlu’ndan, algı Erdoğan’dan yana

TEAM Araştırma, 23-26 Nisan tarihleri arasında 3 bin 54 kişiyle yüz yüze görüşmelere dayanan anket verilerini açıkladı. Bu sonuçları, mart ayı ortası ve Nisan başındaki araştırmalarla karşılaştırdı.

Demirtaş, ‘Saray’ın satın aldığı’ adaylara karşı uyardı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidar tarafından satın alındığını belirttiği siyasilere, gazetecilere ve ‘ajanlara’ karşı uyardı.

Akşener, Onur Erim’in hakaretinden Erdoğan’ı hatırlattı

AKP’li danışmanlardan Onur Erim’in cinsiyetçi sözlerle hedef aldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bunların seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kaybettireceğini söyledi.

Erkan Baş, Odatv’yi halka ‘havale etti’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisi hakkında ‘business class’ta yolculuk yaptığına’ dair bir haber yayınlayan Odatv’yi halka ‘havale etti.’